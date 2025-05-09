Fenerbahçe’ye yeni Oosterwolde: 18 milyon euro gözden çıktı

Süper Lig’de yeni sezon için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe, sol beke Hollanda devinden bir yıldızı gündemini aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon Oosterwolde’nin yokluğunda çektiği sol bek sıkıntısını Quilindschy Hartman ile yeni sezonda kapatmak istiyor. İşte detaylar.

1 /6 Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlarına başlayan Fenerbahçe'de sol bek için çalışmalar başladı.



2 /6 Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası orada Kostic ile de çözüm bulamayan teknik heyet hızlı bir sol bek için düğmeye bastı.



3 /6 ATLETİZMİ YÜKSEK



Hollanda basınında yer alan habere göre Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.



4 /6 Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor.



5 /6 PERFORMANSI



Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı 1 asistlik performans sergiledi.

