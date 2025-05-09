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Fenerbahçe’ye yeni Oosterwolde: 18 milyon euro gözden çıktı

Fenerbahçe’ye yeni Oosterwolde: 18 milyon euro gözden çıktı

14:549/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig’de yeni sezon için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe, sol beke Hollanda devinden bir yıldızı gündemini aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon Oosterwolde’nin yokluğunda çektiği sol bek sıkıntısını Quilindschy Hartman ile yeni sezonda kapatmak istiyor. İşte detaylar.

Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlarına başlayan Fenerbahçe'de sol bek için çalışmalar başladı.


Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası orada Kostic ile de çözüm bulamayan teknik heyet hızlı bir sol bek için düğmeye bastı.


ATLETİZMİ YÜKSEK



Hollanda basınında yer alan habere göre Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.


Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor.


PERFORMANSI



Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı 1 asistlik performans sergiledi.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

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