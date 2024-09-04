Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Samandıra'ya geri dönüyor.
Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Samandıra'ya geri dönüyor.
17 yaşında geldiği Fenerbahçe’de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başladı.
Spor Arena'nın haberine göre, Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra’da ziyaret için izin istedi.
Bazı isimlerle vedalaşamayan, eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemeyen Ferdi, Samandıra'yı ziyaret edecek.
Bu istek sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı.