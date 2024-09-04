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Spor

Ferdi Kadıoğlu Samandıra'ya geri dönüyor: Özel izin istedi

Haber Merkezi
09:40 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:11 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Samandıra'ya geri dönüyor.

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Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Samandıra'ya geri dönüyor.

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17 yaşında geldiği Fenerbahçe’de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başladı.

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Spor Arena'nın haberine göre, Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra’da ziyaret için izin istedi.

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Bazı isimlerle vedalaşamayan, eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemeyen Ferdi, Samandıra'yı ziyaret edecek.

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Bu istek sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı. 

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
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