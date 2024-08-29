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Spor

Fernando Muslera kaç maç ceza alacak?

15:54 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:30 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın ciddi bir ceza ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Tecrübeli eldiven, UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanacak 8 maçın önemli bir bölümünü kaçırabilir.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys’a evinde 1-0 yenildi.

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İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi’ne veda etti.

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Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmanın 87. dakikasında yenilen gol sonrası Young Boyslu Virginius'a çelme takarak yere düşürdü.



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Maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, Muslera'ya kırmızı kart gösterdi.

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Fernando Mulsera, rakip takım oyuncusuna yaptığı bu hareket nedeniyle ciddi bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

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38 yaşındaki tecrübeli eldivenin 3 ila 5 maç arasında bir ceza alabileceği öngörülüyor.

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Bu da yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray'da Muslera'nın gruplarda oynayacak 8 maçın büyük bir bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor.

#Galatasaray
#UEFA
#Young Boys
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