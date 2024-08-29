Fernando Muslera kaç maç ceza alacak?

Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın ciddi bir ceza ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Tecrübeli eldiven, UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanacak 8 maçın önemli bir bölümünü kaçırabilir.

1 / 7 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys’a evinde 1-0 yenildi.

2 / 7 İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi’ne veda etti.

3 / 7 Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmanın 87. dakikasında yenilen gol sonrası Young Boyslu Virginius'a çelme takarak yere düşürdü.





4 / 7 Maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, Muslera'ya kırmızı kart gösterdi.

5 / 7 Fernando Mulsera, rakip takım oyuncusuna yaptığı bu hareket nedeniyle ciddi bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

6 / 7 38 yaşındaki tecrübeli eldivenin 3 ila 5 maç arasında bir ceza alabileceği öngörülüyor.