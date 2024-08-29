Fernando Muslera kaç maç ceza alacak?

Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın ciddi bir ceza ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Tecrübeli eldiven, UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanacak 8 maçın önemli bir bölümünü kaçırabilir.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys’a evinde 1-0 yenildi.
İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi’ne veda etti.
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmanın 87. dakikasında yenilen gol sonrası Young Boyslu Virginius'a çelme takarak yere düşürdü.
Maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, Muslera'ya kırmızı kart gösterdi.
Fernando Mulsera, rakip takım oyuncusuna yaptığı bu hareket nedeniyle ciddi bir ceza ile karşı karşıya kaldı.
38 yaşındaki tecrübeli eldivenin 3 ila 5 maç arasında bir ceza alabileceği öngörülüyor.
Bu da yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray'da Muslera'nın gruplarda oynayacak 8 maçın büyük bir bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor.