Fernando Muslera’dan penaltıdan attı: Gole sevinmedi

Fernando Muslera daha önce Süper Lig’de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.