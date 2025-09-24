FIFA'dan devrim gibi penaltı kararı! Tartışmalara neden oldu

Futbolda devrim niteliğinde bir kural değişikliğine gidilmesi gündemde. Penaltılarla ilgili bu değişiklik IFAB'ın onayına sunulacak. İşte ayrıntılar...
Futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir kural değişimi gündemde.
Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak.
Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin de önüne geçilecek. Çünkü penaltı atışı kaleci topu çeldiğinde, topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek.
Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.
Yeni yönetmelik; kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip IFAB'ın onayından sonra devreye girebiliyor.
Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı.