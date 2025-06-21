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Flamengo, Chelsea’yi ezdi geçti: 3-1 | ÖZET

Flamengo, Chelsea’yi ezdi geçti: 3-1 | ÖZET

07:4821/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Flamengo ve Chelsea karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı Flamengo 3-1’lik skorla kazandı. Chelsea’de Nicolas Jackson 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Flamengo - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi. 

Philadelphia’da Lincoln Financial Field Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayan karşılaşmada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çaldı.


MAÇTAN DAKİKALAR


Mücadeleye hızlı başlayan taraf Chelsea oldu. İngiliz devi, karşılaşmanın 13. dakikasında Pedro Neto ile golü buldu ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.


İkinci yarıda Flamengo 62. dakikada Bruno Henrique ile beraberliği yakalarken, 65. dakikada da Danilo ile öne geçti: 2-1.


Karşılaşmanın 68. dakikası geçerken Chelsea’de Nicolas Jackson kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Oyunun son bölümlerine doğru girilirken Flamengo, 83. dakikada Wallace Yan ile farkı 2’ye çıkardı: 3-1.


Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Flamengo’nun 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.


Bu sonucun ardından Flamengo yoluna kayıpsız devam ederken puanını 6 yaptı. Chelsea ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.


FLAMENGO - CHELSEA MAÇ ÖZETİ



Flamengo - Chelsea maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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