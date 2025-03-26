Florentino Perez kesenin ağzını açtı! Oyunculara dev prim

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbol futbolculara yapıldığı aktarıldı. Haberde Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı aktarıldı.