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Florentino Perez kesenin ağzını açtı! Oyunculara dev prim

Florentino Perez kesenin ağzını açtı! Oyunculara dev prim

15:2626/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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Devler Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Real Madrid'de başkan Florentino Perez, oyunculara prim dağıttı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de futbolculara prim ödendiği belirtildi.

NTV Spor'un COPE'den aktardığı habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen futbolculara 250'şer bin dolar prim verdi.


Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbol futbolculara yapıldığı aktarıldı. Haberde Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı aktarıldı.

Futbolcu başına yapılan 250 bin Euro'luk ödemenin, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunması durumunda kazanılacak bonuslardan mı düşeceği ise henüz bilinmiyor.

#Real Madrid
#Florentino Perez
#Arda Güler

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