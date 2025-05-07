“Tıpkı bir futbol maçı gibi ‘Tamam, onları yeneceğim’ diyordum” | Francesco Acerbi

İlk kez kansere yakalandığında hissettiklerini anlatan Acerbi, "Hayatta her zaman bir mücadele gerekir. Babamla, ardından hastalıkla... Benim bu mücadelelere ihtiyacım vardı" diyerek asla pes etmeyeceğinin sinyallerini vermişti bile...



