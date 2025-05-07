UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya attığı son dakika golüyle takımını finale çıkaran Francesco Acerbi, savaşçı ruhunu bir kez daha gösterdi. 37 yaşındaki stoperin azim dolu hikayesi, futboldan çok daha fazlasını anlatıyor.
FRANCESCO ACERBİ KİMDİR?
Profesyonel futbol hayatına Pavia'da başlayan Acerbi; sırasıyla Reggina, Genoa, Chievo Verona, Milan, formalarını terleterek iyi bir savunmacı olduğunu herkese kanıtladı.
“Korkmamak imkânsız ama o korku olmasaydı futbolu bırakırdım.” | Francesco Acerbi
Tarihler 2012'yi gösterirken hayatın ilk tokatını yiyen Acerbi, Milan'a transfer olmadan kısa bir süre önce babasını kaybetti. Oysa ki kariyeri yükselişe geçen genç oyuncu, babasına neler başaracağını göstermeyi çok istiyordu.
O günden sonra kontrolü kaybetmeye başlayan Acerbi; alkol, gece hayatı ve çalkantılı özel hayatı sebebiyle aile kavramının değerini bile unuttuğunu söylemişti.
SASSUOLO SONRASI GELEN YIKICI HABER
Babasının kaybı sonrası zaten hayatının en zor dönemini yaşadığını düşünen ve o zamanlarda 24 yaşında olan Acerbi, kansere yakalanmıştı.
2013 yazında rutin sağlık kontrolleri sırasında doğru gitmeyen bir şeyler vardı ve doktorlar Acerbi'nin sol testisinde kanser bulgusu tespit ettiler.
Teşhis sonrası vakit kaybetmeden ameliyata alınan stoper oyuncusu, kendisine gösterilen destek ve güvenin ardından yaklaşık bir ay sonra sahalara geri döndü.
“Tıpkı bir futbol maçı gibi ‘Tamam, onları yeneceğim’ diyordum” | Francesco Acerbi
İlk kez kansere yakalandığında hissettiklerini anlatan Acerbi, "Hayatta her zaman bir mücadele gerekir. Babamla, ardından hastalıkla... Benim bu mücadelelere ihtiyacım vardı" diyerek asla pes etmeyeceğinin sinyallerini vermişti bile...
DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI AMA SORUN BAŞKAYDI
Sassuolo formasıyla Cagliari deplasmanına çıkan Acerbi'nin doping testleri pozitifti ancak bu beklenmedik bir durumdu.
İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI), Acerbi'bin lisansını geçici olarak askıya alsa da gerçek ortaya çıkmıştı. Başarılı savunmacı hiç ummadığı anda ikinci kez kansere yakalanmıştı.
Sağ testisine sıçrayan kanser, Acerbi'nin 3 ay boyunca kemoterapi almasına sebep olmuştu. İtalyan duvar o günler hakkında, acılarla ve cesaretle dolu farklı bir dünyaya adım attığını söylüyordu.
Gösterdiği mücadele sonrası 'Aslan Kral' lakabını taşıyan ve yaşadığı büyük zorluklara rağmen hayattan bir an olsun kopmayan Acerbi, futbola yaşantısına hiç olmadığı kadar sıkı tutundu.
Kariyeri boyunca büyük kupalar kazanan ve şu an 37 yaşında olan deneyimli stoper, tüm dünyanın izlediği bir maçta Inter'i ipten aldı.
“Kanser sayesinde gerçek hayatım başladı” | Francesco Acerbi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona'yı konuk eden Inter, ilk yarısında 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol birden yedi.
İtalyan taraftarlar artık tribünleri boşaltmaya başlamışken, 90+3. dakikada sahneye Acerbi çıktı ve attığı golle maçı uzatmalara götürdü.
Uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Inter skor 4-3 yaptı ve adını destansı bir şekilde finale yazdırmayı başardı.