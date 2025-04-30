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Futbol efsanesinden Arda Güler kıyaslaması: ‘Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi...’

Futbol efsanesinden Arda Güler kıyaslaması: ‘Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi...’

10:3030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İngiliz efsanesi Real Madrid forması giyen milli oyuncumu Arda Güler hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

İngiliz efsane savunmacılarından Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından Arda Güler için paylaşım yaptı.


Carlo Ancelotti'nin milli futbolcumuzu birçok maçta kulübede tutmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rio Ferdinand, "Real Madrid'in bir sorunu var. Toni Kroos emekli oldu ve Luka Modric artık eskisi kadar genç değil.


Bu Madrid takımı, bir oyun kurucuya, tempoyu belirleyen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Harika oyuncuları var ama bu önemli öğe şu anki kadroda eksik.


Arda Güler, genç ve fiziksel olarak gelişebilir ama bazı oyuncular fiziksel güce dayanmak zorunda değildir (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi gibi).


Ona zaman ve etrafında doğru yapı verilirse, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu ritmi sağlayabilir ve oyunu kontrol edebilir!" ifadelerini kullandı.


Real Madrid'de 37 maçta toplam 1388 dakikada süre alan Arda Güler, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


#Real Madrid
#Arda Güler
#Rio Ferdinand
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