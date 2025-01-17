İngiliz ekibi Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, tarihe geçti. Yıldız futbolcu, kulübü ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İngiliz kulübünden de resmi açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Erling Haaland, kariyeriyle ilgili flaş bir hamle yaptı.
İngiliz basınından The Athletic, Norveçli futbolcunun kulübü ile 9.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazmıştı.
Manchester City de kısa süre sonra anlaşmayı resmen duyurdu.
Haaland'ın, eski kontratında yer alan tüm serbest kalma maddelerinin yeni sözleşmesinde tamamen kaldırıldığı ifade edildi.
Öte yandan Norveçli yıldızın yeni sözleşmeden rakam belirtilmese de ciddi bir gelir elde edeceği aktarıldı.
24 yaşındaki golcü oyuncunun eski sözleşmesi 2027 yılında sona eriyordu.
Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 28 maçta 21 gol kaydeden Haaland, 1 de asist yaptı.