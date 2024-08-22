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Spor

Futbolcu 'Snoop Dogg' Süper Lig'de

14:34 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:46 - 22/08/2024 Perşembe
IHA

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ABD'li rapçi Snoop Dogg'a benzerliğiyle dikkat çeken orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı. 

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Sivas’a gelen Moutoussamy, Başkan Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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12 Ağustos 1996’da Paris’te dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapında başladı.

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Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen sporcu geçtiğimiz sezon ise Nantes’ta görev yapmıştı. 

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Kariyerinde 215 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol atarken 7 kez de asist yaptı. Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

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Samuel Moutoussamy futbolculuğunun yanı sıra ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg’a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

#Süper Lig
#Sivasspor
#Samuel Moutoussamy
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