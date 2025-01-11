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Gabriel Sara Galatasaray'da kaç maç kaçıracak? İşte yanıtı

Gabriel Sara Galatasaray'da kaç maç kaçıracak? İşte yanıtı

09:4011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
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Galatasaray'ın bu sezon dikkat çeken oyuncularından olan Gabriel Sara'nın sakatlığı, camiayı üzdü. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızının kaç hafta sahalardan uzak kalacağı netleşirken kaçıracağı maçlar da belli oldu.

Galatasaray'ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlandı.

Sarı-kırmızılılardan Sara'nın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gabriel Sara'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcunun ligde oynanacak Başakşehir ve Hatayspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Sara, Galatasaray'ın 21 Ocak'ta oynayacağı Dinamo Kiev maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

#Gabriel Sara
#Galatasaray
#Süper Lig

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