Spor

Galatasaray hazırlık maçında Trencin'i dört golle mağlup etti |ÖZET

22:21 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:59 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Köhn, 22. dakikada Hakim Ziyech, 48. dakikada Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Galatasaray - Trencin maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray hazırlık maçında Slovakya ekiplerinden Trencin'i 4-1 mağlup etti.

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Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Köhn, 22. dakikada Hakim Ziyech, 48. dakikada Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

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Michy Batshuayi sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

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Trencin'in tek golünü Emmanuel Uchegbu kaydetti.

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Kaptan Fernando Muslera ile Mauro Icardi maçı tribünden takip etti.

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Galatasaray bir sonraki hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Lecce ile karşı karşıya gelecek.

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GALATASARAY - TRENCİN MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Galatasaray
#Trencin
#Hazırlık maçı
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