Son şampiyon Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Köhn, 22. dakikada Hakim Ziyech, 48. dakikada Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Galatasaray - Trencin maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray hazırlık maçında Slovakya ekiplerinden Trencin'i 4-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Köhn, 22. dakikada Hakim Ziyech, 48. dakikada Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
Michy Batshuayi sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.
Trencin'in tek golünü Emmanuel Uchegbu kaydetti.
Kaptan Fernando Muslera ile Mauro Icardi maçı tribünden takip etti.
Galatasaray bir sonraki hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Lecce ile karşı karşıya gelecek.