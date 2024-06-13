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Spor

Galatasaray aradığı sağ beki İngiltere'de buldu

Umut Yılmaz
09:20 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:49 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi sağ beke takviye yapmak. Aslan aradığı ismi, İngiltere'de buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği sağ beke verdi.

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Sacha Boey'i devre arasında 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı takım, Fransız oyuncunun yerini henüz dolduramadı.

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Teknik direktör Okan Buruk, ilk olarak sağ bekteki eksiğin giderilmesini istedi.

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Genç ve gelecek vadeden bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, West Ham United'ın 24 yaşındaki sağ beki Ben Johnson'u gündemine aldı.

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İngiliz ekibiyle kontratı biten Ben Johnson'a yıllık 2 milyon Euro ve imza parası teklif edilecek.

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Genç oyuncunun ise yıllık 3 milyon Euro istediği öğrenildi.

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Bu arada sarı-kırmızılı takımın, Leicester City ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin şartlarını sorduğu da öğrenildi.

#Galatasaray
#Transfer
#Ben Johnson
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