Galatasaray AZ Alkmaar maçında Filistin'i unutmadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar Filistin ve Gazze'ye desteklerinden dolayı Celtic'i unutmadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 4-1'in rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk etti.
Galatasaray taraftarlar, İstanbul’daki soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen tribünleri doldurdu.
RAMS Park’ta oynanan müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek oldu.
Taraftarlar ayrıca Filistin’e olan destekleri için Celtic taraftarına teşekkür pankartı açtı ve Filistin’deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulundu.
“Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz”
“Filistin özgür değilse dünya esirdir”
“Filistin'deki soykırımı durdurun”