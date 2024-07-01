Galatasaray Batshuayi transferini açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar serbest statüde yer alan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Batshuayi'nin sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezona şampiyonluk ve beş yıldız parolasıyla hazırlanan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi kadrosuna kattı.
Galatasaray Belçikalı golcü ile anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
KAP AÇIKLAMASI.
Batshuayi bu transferin ardından üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.
30 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 24 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.