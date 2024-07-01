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Spor

Galatasaray Batshuayi transferini açıkladı

19:07 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:16 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar serbest statüde yer alan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Batshuayi'nin sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezona şampiyonluk ve beş yıldız parolasıyla hazırlanan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.

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Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi kadrosuna kattı.

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Galatasaray Belçikalı golcü ile anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

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"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

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KAP AÇIKLAMASI.

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Batshuayi bu transferin ardından üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

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30 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 24 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Transfer
26 dakika önce
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