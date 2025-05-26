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Galatasaray bayraklarına saldırdılar

Galatasaray bayraklarına saldırdılar

10:4726/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
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Yalova’da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan sarı-lacivertli taraftarlar, kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarına saldırarak kopardı.

Fenerbahçe Erkek Basket Bol Takımı, EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu zafer sonrası Yalova’daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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