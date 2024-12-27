Galatasaray Gabriel Sara'nın bonservis rekorunu Mikautadze ile kıracak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son verdiği röportajda Georges Mikautadze'yle ilgili, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu. Önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz olarak hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Ben oyuncuyla hiçbir görüşme yapmadım. Baktığınız zaman 20-30 oyuncu var ama hiçbiriyle görüşmedik. Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Biz bir şey yapıyorsak gizli yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.