Galatasaray Gabriel Sara'nın bonservis rekorunu Mikautadze ile kıracak

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Georges Mikautadze... Okan Buruk'un ısrarla istediği Gürcü futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Lyon'a önereceği bonservisi rekor seviyeye çekti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden Georges Mikautadze için yeni bir teklif hazırlığında.
Lyon, sarı-kırmızılı kulübün ilk teklifini reddederken Galatasaray 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde Galatasaray'ın 16 milyon Euro'luk teklifini 18.5 milyon Euro olarak güncelleyeceği belirtildi.
Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray, Gabriel Sara'nın bonservis rekorunu kırmış olacak. Sarı-kırmızılılar Sara'yı bu sezon başında Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Haberde, Lyon'un Mikautadze için beklentisinin 23 milyon Euro olduğu, Galatasaray'ın anlaşmaya sonraki satıştan pay ekleyerek transferi bitirmek istediği ifade edildi.
Bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta sahaya çıkan Georges Mikautadze yedi gol ve bir asist kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son verdiği röportajda Georges Mikautadze'yle ilgili, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu. Önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz olarak hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Ben oyuncuyla hiçbir görüşme yapmadım. Baktığınız zaman 20-30 oyuncu var ama hiçbiriyle görüşmedik. Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Biz bir şey yapıyorsak gizli yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.