Galatasaray Gabriel Sara'yı KAP'a bildirdi

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transferde vites yükselten Galatasaray, orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. İşte Brezilyalı futbolcunun bonservisi ve maaşı...
Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.
25 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18 milyon euro ödeyecek.
Brezilyalı oyuncu yıllık 2.75 milyon euro kazanacak.
Gabriel Sara, Norwich City'ye veda etti. İngiliz ekibinin paylaştığı videoda Brezilyalı futbolcu, "Burada oynamak bir onurdu ve burada her zaman hoş karşılandım. Geçirdiğim zamanda Norwich ailesinin bir parçası gibi hissettim. Buradaki her maç harikaydı. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.