Galatasaray Gabriel Sara'yı KAP'a bildirdi

Gabriel Sara, Norwich City'ye veda etti. İngiliz ekibinin paylaştığı videoda Brezilyalı futbolcu, "Burada oynamak bir onurdu ve burada her zaman hoş karşılandım. Geçirdiğim zamanda Norwich ailesinin bir parçası gibi hissettim. Buradaki her maç harikaydı. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.