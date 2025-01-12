Galatasaray kazandı: Fenerbahçeli yıldızdan gündem olan paylaşım geldi

Lider Galatasaray, Süper Lig 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puan farkını 11'e çıkardı. Maçın ardından Fenerbahçeli yıldız, yaşanan hakem hatalarına göndermede bulunarak gündem olan bir paylaşım yaptı.

1 /7 Galatasaray, Süper Lig 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti.

2 /7 Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 42 ile 59. dakikada Barış Alper Yılmaz (2) kaydetti.

3 /7 Karşılaşmaya hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararlar damga vurdu.

4 /7 İlk yarıda ceza sahası içerisinde Hamza Güreler'in eline çarpan topta Galatasaray penaltı bekledi.

5 /7 Galatasaray'ın golü öncesi Osimhen'in eline çarpan topta Başakşehirli oyuncular gol iptali beklemişti.

6 /7 Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, yaşanan hakem hatalarına göndermede bulunarak gündem olan bir paylaşım yaptı.