Galatasaray kazandı: Fenerbahçeli yıldızdan gündem olan paylaşım geldi

Lider Galatasaray, Süper Lig 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puan farkını 11'e çıkardı. Maçın ardından Fenerbahçeli yıldız, yaşanan hakem hatalarına göndermede bulunarak gündem olan bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Süper Lig 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 42 ile 59. dakikada Barış Alper Yılmaz (2) kaydetti.
Karşılaşmaya hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararlar damga vurdu.
İlk yarıda ceza sahası içerisinde Hamza Güreler'in eline çarpan topta Galatasaray penaltı bekledi.
Galatasaray'ın golü öncesi Osimhen'in eline çarpan topta Başakşehirli oyuncular gol iptali beklemişti.
Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, yaşanan hakem hatalarına göndermede bulunarak gündem olan bir paylaşım yaptı.
Edin Dzeko'nun paylaşımı.