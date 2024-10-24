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Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

10:4824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakalarının heyecanı sürüyor. Galatasaray sahasında ağırladığı İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleriyle bugün karşılaşacak. İşte 36 takımlı Avrupa Ligi'nde son puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni formatla birlikte geçilen lig sisteminde Galatasaray, maç fazlasıyla 36 takım arasında lider konuma geldi.

Sarı-kırmızılıların 3. hafta itibarıyla 7 puanı bulunuyor.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Manchester United ile karşılaşacak.

Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 14. sırada yer alıyor.

Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Siyah-beyazlılar averaj farkıyla son sırada yer alıyor.

Beşiktaş, 3. haftada Olympique Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son puan durumu (1)

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son puan durumu (2)

#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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