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Spor

Galatasaray milli oyuncunun transferinde sona geldi

19:28 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 19:56 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli takım forması giyen yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

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Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarını Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun mimarı Okan Buruk, kanat transferi istiyor.

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Kerem Aktürkoğlu'nun muhtemel ayrılığı sonrası çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın.


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Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'e damga vuran başarılı futbolcuyla el sıkıştı.

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Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın transferi için oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı.

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Pazarlıklarda son aşamaya gelen sarı-kırmızılılarda başkan Özbek, önümüzdeki günlerde transferi noktalamak için Alanya'ya gidecek.

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla yapılacak görüşmede para + 1-2 genç oyuncu teklif edilecek.

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Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 4.3 milyon euro.

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23 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 13 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Oğuz Aydın
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
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