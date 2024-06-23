Galatasaray milli oyuncunun transferinde sona geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli takım forması giyen yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarını Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sürdürüyor.
İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun mimarı Okan Buruk, kanat transferi istiyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun muhtemel ayrılığı sonrası çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'e damga vuran başarılı futbolcuyla el sıkıştı.
Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın transferi için oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı.
Pazarlıklarda son aşamaya gelen sarı-kırmızılılarda başkan Özbek, önümüzdeki günlerde transferi noktalamak için Alanya'ya gidecek.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla yapılacak görüşmede para + 1-2 genç oyuncu teklif edilecek.
Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 4.3 milyon euro.
23 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 13 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.