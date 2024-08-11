Galatasaray milli yıldızı renklerine bağlıyor

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Belçikalı orta sahası Dries Mertens'i ekonomik kullanmak için yıldız isme alternatif buldu. Sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yusuf Yazıcı, Avrupa macerasının ardından rotayı bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.
Lille'de oynadığı dönemde altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da kiralık olarak da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez Süper Lig'in bir başka devinde forma giyecek.
Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, hücumun hemen her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun transferinde mutlu sona oldukça yakın.
Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluğun önemli faktörlerinden Dries Mertens, Yusuf Yazıcı'nın takıma katılmasının ardından daha ekonomik kullanılacak.
Sarı-kırmızılılar, 3 kulvarda mücadele edilecek sezonda Belçikalı yıldızı dinlendirerek kritik dönemlerde daha fazla verim almanın hesaplarını yapıyor.
Daha önce lig tarihinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını giymiş 14 futbolcu bulunuyor.
Yusuf Yazıcı, hem bordo mavili formayı hem de sarı kırmızılı formayı giyen 15. futbolcu olmaya hazırlanıyor.