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Spor

Galatasaray milli yıldızı renklerine bağlıyor

16:51 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 17:14 - 11/08/2024 Pazar
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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Belçikalı orta sahası Dries Mertens'i ekonomik kullanmak için yıldız isme alternatif buldu. Sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Yusuf Yazıcı, Avrupa macerasının ardından rotayı bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.









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Lille'de oynadığı dönemde altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da kiralık olarak da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez Süper Lig'in bir başka devinde forma giyecek.







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Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.






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Sarı-kırmızılılar, hücumun hemen her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun transferinde mutlu sona oldukça yakın.







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Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.




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Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluğun önemli faktörlerinden Dries Mertens, Yusuf Yazıcı'nın takıma katılmasının ardından daha ekonomik kullanılacak.


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Sarı-kırmızılılar, 3 kulvarda mücadele edilecek sezonda Belçikalı yıldızı dinlendirerek kritik dönemlerde daha fazla verim almanın hesaplarını yapıyor.



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Daha önce lig tarihinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını giymiş 14 futbolcu bulunuyor.


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Yusuf Yazıcı, hem bordo mavili formayı hem de sarı kırmızılı formayı giyen 15. futbolcu olmaya hazırlanıyor.

#Galatasaray
#A Milli Futbol Takımı
#Yusuf Yazıcı
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