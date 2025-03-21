Galatasaray taraftarı meşaleleri yaktı: İspanya’dan dev transfer!

Süper Lig’de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, İspanya’dan yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar La Liga’yı bu sezon gösterdiği performans ile kavuran 30 yaşındaki kanat için teklif yapmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Iñaki Williams'ı transfer etmek için harekete geçti.
La Liga'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Williams, uzun yıllardır formasını giydiği Athletic Bilbao'nun en önemli oyuncularından biri konumunda.
Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
ATHLETİC SATMAK İSTEMİYOR
İspanyol basınından Fichajes'in iddiasına göre; Galatasaray, Ganalı oyuncuya cazip bir teklif sunarak onu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
Ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay görünmüyor. Williams'ın Athletic ile devam eden bir sözleşmesi bulunuyor ve şu ana kadar kulübünden ayrılmak istediğine dair bir sinyal vermiş değil.
Athletic yönetimi ise bu konuda net bir tavır sergiliyor. İspanyol ekibi, Williams'ın ayrılmak istemediği sürece herhangi bir transfere sıcak bakmıyor.
Takımın sadece gol yollarındaki etkinliğiyle değil, aynı zamanda liderlik özelliğiyle de önemli bir parçası olan yıldız oyuncunun, kulübün değerlerini temsil eden isimlerden biri olduğu vurgulanıyor.