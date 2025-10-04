Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a derbi öncesi dev zam

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek ses getiren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'a ciddi bir zam yapıldı. Yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi tecrübeli hocaya moral aşılamak istiyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da derbi öncesi yüzler gülüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk için harekete geçti.
Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın başında üçüncü sezonunu geçiren ve iki yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un maaşında artış yapılması kararlaştırıldı.
Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla başlatılan süreç sonucunda Buruk'un geçen sezon 140 milyon lira olan yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı.
Böylece futbolculardan sonra başarılı teknik adamın maaşında da önemli bir iyileştirme gerçekleştirilmiş oldu.