Galatasaray’a transferi konuşuluyordu: Yıldız futbolcu sakatlandı!

Adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu dün akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlandı. Birçok dev kulübün radarında olan 26 yaşındaki yıldızın son durumu belirsizliğini koruyor. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Emerson Royal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahne aldığı maçta sakatlandı.
Milan'ın Devler Ligi'nde sahasında Girona ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Emerson Royal, 5. dakikada sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.
Milan'da Emerson Royal yerine Davide Calabria oyuna dahil oldu.
Öte yandan İtalyan basınında çıkan birçok haberde oyuncunun menajerinin İtalya'da olduğu ve transferi hakkında görüşmeler yaptığı belirtildi.
Emerson Royal ile Galatasaray dışında bazı İngiltere Premier League ekiplerinin de ilgisi olduğu biliniyor.