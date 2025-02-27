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Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde: Taraftarları sevindiren gelişme

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde: Taraftarları sevindiren gelişme

Haber Merkezi
10:3327/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız golcüden, sarı kırmızılı taraftarları sevindiren bir haber geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe 0-0 berabere kalmış ve aradaki 6 puanlık farkı korumuştu.

Derbide sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncudan Galatasaray'a sevindiren bir haber geldi.

Sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerde Eren Elmalı ve Sallai'de herhangi bir soruna rastlanmadı.

Fanatik'in haberine göre; MR'ı çekilen Osimhen'de de korkulan olmadı. Nijeryalı oyuncunun MR'ı temiz çıktı.

Ayrıca Galatasaray'a bir müjde de Alvaro Morata'dan geldi. Tecrübeli golcünün sakatlığını atlattığı ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi. 

#Galatasaray
#Osimhen
#Fenerbahçe

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