Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde: Taraftarları sevindiren gelişme

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız golcüden, sarı kırmızılı taraftarları sevindiren bir haber geldi.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe 0-0 berabere kalmış ve aradaki 6 puanlık farkı korumuştu.
Derbide sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncudan Galatasaray'a sevindiren bir haber geldi.
Sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerde Eren Elmalı ve Sallai'de herhangi bir soruna rastlanmadı.
Fanatik'in haberine göre; MR'ı çekilen Osimhen'de de korkulan olmadı. Nijeryalı oyuncunun MR'ı temiz çıktı.
Ayrıca Galatasaray'a bir müjde de Alvaro Morata'dan geldi. Tecrübeli golcünün sakatlığını atlattığı ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.