Galatasaray'da Batshuayi için beklenmedik karar

Galatasaray'ın üçüncü forveti Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet için kritik bir kararın eşiğinde...

1 /7 Galatasaray yaz transfer döneminde 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve toplam maliyeti 12 milyon Euro olan Michy Batshuayi son dönemdeki performansıyla eleştiriliyor.

2 /7 Sezona iyi bir giriş yapan ancak Osimhen'in de gelişiyle 3. forvet konumuna düşen Batshuayi, formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

3 /7 Son oynanan Hatayspor maçında da beklentilerin altında kalan Batshuayi'nin fiziksel olarak hazır olmadığı gözlemlendi.

4 /7 Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Michy Batshuayi'yle ilgili sürpriz kararın eşiğinde.

5 /7 Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetiminde Michy Batshuayi için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi gündeme geldi.

6 /7 Teklif gelmesi durumunda Belçikalı forvetin ayrılık ihtimali, sarı-kırmızılı idareciler arasında konuşulmaya başlandı.

