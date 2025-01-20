Galatasaray'da Batshuayi için beklenmedik karar

Galatasaray'ın üçüncü forveti Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet için kritik bir kararın eşiğinde...
Galatasaray yaz transfer döneminde 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve toplam maliyeti 12 milyon Euro olan Michy Batshuayi son dönemdeki performansıyla eleştiriliyor.
Sezona iyi bir giriş yapan ancak Osimhen'in de gelişiyle 3. forvet konumuna düşen Batshuayi, formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Son oynanan Hatayspor maçında da beklentilerin altında kalan Batshuayi'nin fiziksel olarak hazır olmadığı gözlemlendi.
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Michy Batshuayi'yle ilgili sürpriz kararın eşiğinde.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetiminde Michy Batshuayi için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi gündeme geldi.
Teklif gelmesi durumunda Belçikalı forvetin ayrılık ihtimali, sarı-kırmızılı idareciler arasında konuşulmaya başlandı.
Bu sezon 28 maça çıkıp 819 dakika süre alabilen Batshuayi 7 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.