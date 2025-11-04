Yeni Şafak
Galatasaray'da bir eksik bir şüpheli

09:324/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı temsilcimizde İlkay Gündoğan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yunus Akgün'ün durumu ise maç günü belli olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.


Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.



Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.


Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Ajax
#Yunus Akgün
