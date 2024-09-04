Galatasaray’da flaş ayrılık iddiası: Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi’nden devam eden Galatasaray’da flaş bir transfer haberi gerçekleşti. Galatasaray’ın şampiyonluğunda pay sahibi olan yıldız futbolcuya birçok teklif var. Yönetim oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ile ilgili Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi.



2 / 8 Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; şu anda Fas Milli Takımı'nın kampında bulunan Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak üzere olduğu ve birçok Katar kulününün yıldız oyuncuyu ile temaslarda bulunduğu iddia edildi.



3 / 8 Haberin detayında, 31 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgilenen takımlardan birinin Al Gharafa olduğu ancak diğer kulüplerin şu an için belirsiz olduğu ifade edildi.

4 / 8 Haberde, Hakim Ziyech'in transferinin çok yakında sonuçlanması beklenirken, Galatasaray ile olan sözleşmesinin feshedileceği ve bonservissiz şekilde takımdan ayrılacağı aktarıldı.



5 / 8 Öte yandan Yunan basınından Sportime'ın haberine göre; Ziyech ile ilgilenen Yunanistan ekibi Olympiacos, yapılan görüşmelere rağmen Faslı yıldız ile anlaşma sağlayamadı.



6 / 8 Geçtiğimiz sezon takımı ile 23 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

7 / 8 Başarılı futbolcu bu sezon ise 4 maçta şans bulabildi.

