Galatasaray'da kriz çıktı: Futbolcular isyanda

Galatasaray’da ligdeki 20 maçtan sadece bir tanesinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti. Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntıya neden olduğu kaydedildi.