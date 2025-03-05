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Galatasaray'da kriz çıktı: Futbolcular isyanda

Galatasaray'da kriz çıktı: Futbolcular isyanda

10:455/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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Avrupa'ya veda eden ve Süper Lig'de de son iki maçını kazanamayan Galatasaray'da futbolcuların performans düşüklüğünün nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda ciddi şekilde prim krizinin yaşandığı belirtildi.

Galatasaray'da son dönemde yaşanan performans düşüklüğüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa'ya veda eden ve ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takımda prim krizinin patlak verdiği öner sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaraylı futbolculara sezon başından bu yana sadece bir kez prim verildi.

Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin oyuncuların hesabına yattığı belirtildi.

Primlerin ödenmemesinin zorlu periyot öncesi futbolcu performanslarını olumsuz etkilediği aktarıldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray yönetiminin, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dediği ifade edildi. Futbolcuların ise bu duruma, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri yatmadı" diyerek sitem ettiği belirtildi.

Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe’de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi. 

Galatasaray’da ligdeki 20 maçtan sadece bir tanesinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti. Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntıya neden olduğu kaydedildi.

#Galatasaray
#Süper Lig
#Fenerbahçe

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