Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da Kyle Walker olmadı yeni hedef sürpriz isim

Galatasaray'da Kyle Walker olmadı yeni hedef sürpriz isim

16:4320/01/2025, понедельник
Yeni Şafak
Sonraki haber

Devre arası transfer döneminde kadrosuna sağ bek katmak isteyen Galatasaray, gündemine Kyle Walker'ı almıştı. Sarı-kırmızılı takıma İngiliz oyuncudan kötü haber gelirken Aslan'ın yeni hedefi belli oldu. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, gündemine Kyle Walker'ı almıştı.

Milan'ın İngiliz yıldız için devreye girmesiyle sarı-kırmızılılar, hedef değiştirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Emerson Royal için Milan ile temasa geçti.

İtalyan ekibinin, Kyle Walker'ı kiralamak için Manchester City ile anlaşma sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Buna karşılık Galatasaray da Milan'dan Emerson Royal'i istedi.

Serie A temsilcisi, Emerson Royal'i sezon başında Tottenham'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

26 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, bu sezon 25 maça çıkıp bin 863 dakika süre aldı.

#Galatasaray
#Kyle Walker
#Emerson Royal

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikli scooterlara yerli üretim şartı geliyor