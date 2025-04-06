Galatasaray'da oyuncular istedi Okan Buruk iptal etti!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, sarı-lacivertlileri kupanın dışında bırakmıştı. Bu mücadele sonrası oyunculardan teknik direktör Okan Buruk'a flaş bir talep geldi.
Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ezeli rakibini deplasmanda 2-1 mağlup edip son 4 biletini almıştı.
Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçı sonrası Süper Lig'de haftayı bay geçecek olan Galatasaray, söz konusu süreçte Belek'te kamp yapmayı planlıyordu.
Öte yandan Sabah'ın haberine göre milli takım arasından yorgun dönen futbolcular, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini Okan Buruk'a iletti.
Başarılı teknik adam da futbolcuların talebini geri çevirmedi ve kamp programını iptal ederek oyunculara 3 gün izin verdi.
Bay haftası sonrası Samsunspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.