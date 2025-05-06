Galatasaray'da şok ayrılık iddiası

Şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre takımın yıldız isminin ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.
İspanyol basını, Kolombiyalı futbolcunun kulüple sözleşmesi devam etse de, başka bir takıma transfer olabileceğini iddia etti.
28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun ayrılık kararı almasında takımda beklediği değeri görememesi olduğu öne sürüldü.
Haberde, Sanchez için resmi bir teklif olmadığı ancak bazı kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.