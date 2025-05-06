Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da şok ayrılık iddiası

Galatasaray'da şok ayrılık iddiası

14:326/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre takımın yıldız isminin ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.

İspanyol basını, Kolombiyalı futbolcunun kulüple sözleşmesi devam etse de, başka bir takıma transfer olabileceğini iddia etti.


28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun ayrılık kararı almasında takımda beklediği değeri görememesi olduğu öne sürüldü.




Haberde, Sanchez için resmi bir teklif olmadığı ancak bazı kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.



#Galatasaray
#Süper Lig
#Davinson Sanchez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karneler ne zaman dağıtılacak? MEB takvimi ile okullarda karne günü tarihi 2025