Galatasaray'da Tzolakis sesleri! İstenen rakam belli oldu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik kaleye verilecek. Muslera'nın yerine düşünülen yıldız isim için istenen bonservis bedeli belli oldu.
Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kaybedilen 2 puanın ardından gözler Alanyaspor ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte gelecek sezon için transfer çalışmaları için de start verildi.
Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim Muslera'nın yerine gelecek kaleci için çalışmalara başladı.
Günay Güvenç'i yine yedek kulübesinde düşünen Buruk, bu noktada listesinin ilk sırasına Fenerbahçe'nin kabusu olan ismi aldı.
Olympiakos forması giyen 22 yaşındaki file bekçisi için ilk olarak şartlar soruldu. Yunan ekibi Tzolakis için 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.
Bu sezon Yunan ekibi ile tüm kulvarlar dahil 33 maçta sahaya çıkan yıldız isim 18 maçta kalesini gole kapattı.
Yunan eldiven, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Olympiakos maçında hem maç içinde hem de penaltı atışlarında yapmış olduğu kurtarışlarla maça damga vurmuştu.