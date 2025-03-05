Galatasaray'da Tzolakis sesleri! İstenen rakam belli oldu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik kaleye verilecek. Muslera'nın yerine düşünülen yıldız isim için istenen bonservis bedeli belli oldu.

1 /6 Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kaybedilen 2 puanın ardından gözler Alanyaspor ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte gelecek sezon için transfer çalışmaları için de start verildi.

2 /6 ﻿Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim Muslera'nın yerine gelecek kaleci için çalışmalara başladı.



3 /6 Günay Güvenç'i yine yedek kulübesinde düşünen Buruk, bu noktada listesinin ilk sırasına Fenerbahçe'nin kabusu olan ismi aldı.

4 /6 Olympiakos forması giyen 22 yaşındaki file bekçisi için ilk olarak şartlar soruldu. Yunan ekibi Tzolakis için 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

5 /6 Bu sezon Yunan ekibi ile tüm kulvarlar dahil 33 maçta sahaya çıkan yıldız isim 18 maçta kalesini gole kapattı.