Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'la gittiği Adana Demirspor deplasmanında sözleşmesi feshedilen Fransız sağ bek Leo Dubois'nın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'dan ayrılmadı.
Galatasaray'ın, Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maç için kafileyle kente giden Leo Dubois'nın burada sözleşmesi feshedilmişti.
Fransız futbolcunun yeni adresi belli oldu.
TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, deneyimli sağ bekle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Fatih Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın (bugün) imzaları atacağız." dedi.
Geçtiğimiz sezonu bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'de tamamlayan Leo Dubois, sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a döndü.
Dubois'nın sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi geçen hafta feshedildi.
Fransız sağ bek, Lyon'dan Galatasaray'a 2018'de transfer olmuştu.