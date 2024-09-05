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Spor

Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'nın yeni takımı belli oldu

11:36 - 5/09/2024 Perşembe
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Galatasaray'la gittiği Adana Demirspor deplasmanında sözleşmesi feshedilen Fransız sağ bek Leo Dubois'nın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'dan ayrılmadı.

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Galatasaray'ın, Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maç için kafileyle kente giden Leo Dubois'nın burada sözleşmesi feshedilmişti.







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Fransız futbolcunun yeni adresi belli oldu.






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TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, deneyimli sağ bekle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.




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Fatih Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın (bugün) imzaları atacağız." dedi.



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Geçtiğimiz sezonu bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'de tamamlayan Leo Dubois, sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a döndü.

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Dubois'nın sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi geçen hafta feshedildi.


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Fransız sağ bek, Lyon'dan Galatasaray'a 2018'de transfer olmuştu.



#Galatasaray
#Leo Dubois
#Eyüpspor
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