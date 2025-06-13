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Galatasaray'dan bir yıldız transferi daha: Bernardo Silva'dan yanıt geldi

Galatasaray'dan bir yıldız transferi daha: Bernardo Silva'dan yanıt geldi

Haber Merkezi
11:3813/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Bernardo Silva ile de masaya oturdu.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, ilk transferini Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaptı.

Alman futbolcunun transferiyle büyük ses getiren sarı-kırmızılıların yeni hedefinin ise Bernardo Silva oldu.

NTV Spor'un Sabah'tan derlediği habere göre, Bernardo Silva, Galatasaray ile yaptığı ilk görüşmeler sonrası sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak bakıyor.

Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Bernardo Silva'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek için bu teklifleri değerlendirmediği belirtildi.


Galatasaray'ın Manchester City ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, Bernardo Silva'nın sarı-kırmızılılara olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

Tüm teklifleri görmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun haziran ayının sonuna kadar karar vereceği açıklandı. 

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