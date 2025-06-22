Galatasaray’dan büyük transfer atağı: Osimhen olmazsa sambacı geliyor!

Galatasaray, forvet hattındaki belirsizliği çözmek için transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in Al-Hilal veya Premier Lig’e transfer olma ihtimaline karşı B planını devreye soktu.
Victor Osimhen’deki belirsizlik Galatasaray’da transferi kilitledi. Nijeryalı forvetin kalıp kalmamasına göre transfer şekillenecek.
Osimhen’de olumsuz gelişme olması halinde forvetsiz kalmak istemeyen Galatasaray elini çabuk tutuyor.
Bu amaçla görüşülen forvetlerden biri de Richarlison oldu. Tottenham, 28 yaşındaki Brezilyalı golcü için yeşil ışık yaktı.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan, 2027’ye kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi olan Richarlison forvet dışında her iki kanatta oynaması nedeniyle tercih ediliyor.
Tottenham’ın “Aykırı” çıkışları olan Richarlison’u satmaya veya kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Geçen sezon Tottenham’da 15 Premier Lig maçında sadce 4’ü ilk 11’de olmak üzere kısa süreler şans bulan Brezilyalı yıldız da Galatasaray’a sıcak bakıyor.
Richarlison görev yaptığı 15 lig maçının sadece 1’inde 90 dakika sahada kalırken, 4 gol attı, 1 asist yaptı.