Galatasaray'dan derbi hamlesi! 16 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, takımın motivasyonunu yükseltmek için dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor.
Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak Galatasaray'da yönetim harekete geçti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi futbolcuların 2 aylık birikmiş ödemeleri yapılacak.
Sarı-kırmızılı futbolculara tam 16 milyon Euro'luk ödeme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın derbiden zaferle çıkması durumunda başkan Dursun Özbek'in maç sonrası soyunma odasında bizzat prim açıklayacağı iddia edildi.
Şampiyonluk yolunda en küçük hataya yer vermek istemeyen yönetimin derbi öncesinde sık sık tesislere giderek oyunculara moral vereceği ifade edildi.