Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! Maaşına yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusunun sözleşmesini yenileyerek maaşına da yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı. İşte ayrıntılar...

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'da, derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

2 /5 Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi iç transferde Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi yenileyerek, oyuncunun maaşına yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı.

3 /5 Sarı-kırmızılı yönetimin milli stoperin sözleşmesinde uzatmaya gittiği ve daha önce 42 milyon TL olan kazanan Abdülkerim'in net maaşının 90 milyon TL olacağı öğrenildi.

4 /5 Galatasaray, kulübünün sözleşmeyle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.