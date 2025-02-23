Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! Maaşına yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusunun sözleşmesini yenileyerek maaşına da yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'da, derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi iç transferde Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi yenileyerek, oyuncunun maaşına yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı.
Sarı-kırmızılı yönetimin milli stoperin sözleşmesinde uzatmaya gittiği ve daha önce 42 milyon TL olan kazanan Abdülkerim'in net maaşının 90 milyon TL olacağı öğrenildi.
Galatasaray, kulübünün sözleşmeyle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
2022-23 sezonunda Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, 2 sezonda çıktığı 112 karşılaşmada 14 gol, 5 asistle oynarken, iki Süper Lig ve bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.