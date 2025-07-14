Galatasaray’dan Osimhen transferi için Lucca misillemesi: Şimdi Napoli düşünsün

Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen transferi için görüşmeler kızışıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Nijeryalı yıldız için 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euro banka teminatlı iki taksitle toplam 75 milyon euroluk teklif sundu. Napoli, bu teklife henüz yanıt vermedi, ancak İtalyan basınına göre Galatasaray olumsuz bir cevap alırsa, Udinese’nin 24 yaşındaki santrforu Lorenzo Lucca’ya yönelecek. İşte detaylar.

1 /7 Galatasaray'da Victor Osimhen bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılıları sürekli reddeden Napoli'nin Galatasaray'ın son yaptığı 40 milyon euro peşin ve kalan 35 milyon euronun da banka teminatlı 2 taksitle ödenmesi teklifine vereceği cevap bekleniyor.

2 /7 Napoli'nin tutumu sonrası İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese'nin santrforu Lorenzo Lucca'yı listesine aldığını iddia etti.

3 /7 Messaggero Veneto'nun haberine göre Galatasaray, Napoli'nin de peşinde olduğu Lucca'yı hedefe aldı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesinin Osimhen'i yazın satarak Lucca transferini yapmak isteyen Napoli'ye bir misilleme niteliği taşıyacağı aktarıldı.



4 /7 Napoli'nin Udinese'ye bonservis için 30 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı ancak transferin henüz gerçekleşmemesinin futbolcuyu rahatsız ettiği belirtildi.



5 /7 La Gazetta dello Sport ise Napoli'nin henüz Osimhen satışını yapamadığı için bu transfere yoğunlaşamadığını yazdı.

6 /7 Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcü için devreye girmesi sonrası Osimhen pazarlıklarında Napoli'nin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.