Galatasaray'dan sürpriz Berke Özer kararı!

Kupada yoluna devam eden ve ligde lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik kaleye verilecek. Muslera'nın ardından yabancı bir kaleci transfer etmek isteyen Galatasaray, Berke Özer konusunda da sürpriz bir karar aldı.

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasını ise bay geçecek.

2 /7 Öte yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları ise başladı. Cimbom, yeni sezon öncesi kaleci transferi konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Fernando Muslera'nın vedası beklenirken kaleci alternatifleri üzerinde çalışılıyor.

3 /7 Bu kapsamda Berke Özer adı ön plana çıkıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray, yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak.

4 /7 Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor.

5 /7 24 yaşındaki milli kalecinin de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sezon sonunda görüşmelerin resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.

6 /7 Trendyol Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Berke Özer, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı yakaladı.