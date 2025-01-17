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Galatasaray'ı şoke eden Romulo yanıtı

Galatasaray'ı şoke eden Romulo yanıtı

10:1217/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği Göztepeli Romulo için devreye girdi. İzmir temsilcisinden gelen yanıt ise sarı-kırmızılıları şoke etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da golcü arayışı tüm hızıyla sürüyor. Mikautadze ve Gouiri için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan sarı-kırmızılılar, gündemine Göztepe'den Romulo'yu aldı.

Göztepe, Süper Lig'de tozu dumana katan ve devlerin radarına giren Romulo'nun bonservisini alacak.

İzmir ekibinin, Brezilya ekibi Paranense'den kiraladığı futbolcunun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

Romulo için Göztepe'nin kapısını şimdiden çalan kulüplerden birinin Galatasaray olduğu aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis Galatasaray'ı büyük şaşkınlığa uğrattı.

İzmir ekibinin, sarı-kırmızılılara kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi.

Romulo'yu satın alacağı ücretin tam 6 katına satarak kasasını doldurmayı hedefleyen Göztepe, şimdilik Galatasaray'dan olumsuz yanıt aldı.

#Galatasaray
#Göztepe
#Romulo

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