Galatasaray'ı şoke eden Romulo yanıtı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği Göztepeli Romulo için devreye girdi. İzmir temsilcisinden gelen yanıt ise sarı-kırmızılıları şoke etti. İşte ayrıntılar...

1 /7 Galatasaray'da golcü arayışı tüm hızıyla sürüyor. Mikautadze ve Gouiri için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan sarı-kırmızılılar, gündemine Göztepe'den Romulo'yu aldı.

2 /7 Göztepe, Süper Lig'de tozu dumana katan ve devlerin radarına giren Romulo'nun bonservisini alacak.

3 /7 İzmir ekibinin, Brezilya ekibi Paranense'den kiraladığı futbolcunun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

4 /7 Romulo için Göztepe'nin kapısını şimdiden çalan kulüplerden birinin Galatasaray olduğu aktarıldı.

5 /7 Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis Galatasaray'ı büyük şaşkınlığa uğrattı.

6 /7 İzmir ekibinin, sarı-kırmızılılara kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi.