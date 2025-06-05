Galatasaray'ın B planı ortaya çıktı: Osimhen olmazsa alınacak golcü belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için uğraşıyor. Fakat Galatasaray'ın B planı da hazır. Osimhen olmazsa alınacak golcü belli oldu.
Galatasaray'da yönetim, Victor Osimhen'in bonservisinin alınması adına her türlü fedakarlığı yaparak çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Ancak Osimhen transferinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeyi de göz önünde bulunan sarı kırmızılılar B planını da hazır da tutuyor.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği Göztepe'nin santraforu Romulo'nun durumunu yakından takip ediyor.
Haberde, yönetimin Osimhen transferinin zora girmesi halinde Romulo için girişimlere başlayacağı kaydedildi.
Avrupa'dan da teklifler alan Brezilyalı futbolcu için Göztepe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.