Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın B planı ortaya çıktı: Osimhen olmazsa alınacak golcü belli oldu

Galatasaray'ın B planı ortaya çıktı: Osimhen olmazsa alınacak golcü belli oldu

Haber Merkezi
11:325/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için uğraşıyor. Fakat Galatasaray'ın B planı da hazır. Osimhen olmazsa alınacak golcü belli oldu.

Galatasaray'da yönetim, Victor Osimhen'in bonservisinin alınması adına her türlü fedakarlığı yaparak çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Ancak Osimhen transferinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeyi de göz önünde bulunan sarı kırmızılılar B planını da hazır da tutuyor.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği Göztepe'nin santraforu Romulo'nun durumunu yakından takip ediyor.

Haberde, yönetimin Osimhen transferinin zora girmesi halinde Romulo için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Avrupa'dan da teklifler alan Brezilyalı futbolcu için Göztepe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.

#Galatasaray
#Osimhen
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gaziantep ve ilçeleri Kurban bayram namazı saatleri: 2025 Diyanet takvimi Gaziantep'te Kurban bayramı namazı vakti