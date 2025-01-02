Galatasaray’ın Dybala transferinde gelişme: Son kararını verdi

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dybala transferi için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar kötü haberi aldı. Arjantinli yıldız Galatasaray’a transferi hakkında son kararını verdi. İşte detaylar.
Paulo Dybala'nın, kış transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'a son kararını ilettiği iddia edildi.
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; son haftalarda çıkışa geçen 31 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti.
Arjantinli dünya şampiyonunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıp, Çizme devine hizmet etmeyi istediği iddia edildi.
İlerleyen günlerde oyuncunun menajeri olan Carlos Novel'in İtalya'ya gelip durum değerlendirmesi ve gelecek planlaması yapması bekleniyor.
2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Paulo Dybala, 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.