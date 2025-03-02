Galatasaray'ın eski yıldızı Babel'e ateş püskürdü: Ülkesinde kimse tanımıyor

Beşiktaş ve Galatasaray formaları da giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel'in geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüple ilgili yaptığı bir açıklama gündem olmuştu. Galatasaray'ın eski yıldızından, Babel'e sert bir tepki geldi.
Ryan Babel'in Galatasaray'la ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği demeç gündem olmuştu. Galatasaray'ın bir başka eski oyuncusu Ümit Karan, Babel'in sözlerine TV100'de cevap verdi.
Ryan Babel'in Galatasaray'da hiçbir başarısının olmadığını belirten Ümit Karan, "Ona rağmen benden 3 katı fazla maaş almıştır. Buradaki hakem meselelerini çözmek istiyorsa yorumu varsa gelsin konuşsun. Oturduğu yerden sallamakla olmuyor" ifadelerini kullandı.
Babel'in şöhretini kaybettikten sonra depresyona girdiğini öne süren Ümit Karan, "Bu adamı ülkesinde kimse tanımıyor. Sokakta yürüse kimse dönüp selam bile vermez. Burada paşa gibi yaşıyordu. Klipler çekti, şarkılar söyledi. Ün ve şöhretini kaybetti depresyona girdi. Sosyal medyadan etkileşim kasmak için böyle bir yola başvurdu. Allah aşkına böylelerine prim vermeyin" şeklinde konuştu.
RYAN BABEL NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray günleriyle ilgili konuşan Babel, "10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımdan oynadım. İtiraf etmeliyim Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık' bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti" ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra konuya dair bir açıklama daha yapan Ryan Babel, "Dün yayımlanan röportajın ardından gündemi meşgul eden bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Bugün, sözlerimin çarpıtıldığını ve yalnızca Galatasaray’a karşı olumsuz bir algı yaratmak amacıyla kullanıldığını görüyorum. Oysa ki röportajımda üç büyük kulüp söz konusu olduğunda hakem kararlarındaki farklılıkları açıklamaya özen gösterdim, tıpkı diğer birçok ligde olduğu gibi. Üç sezon boyunca formasını giydiğim kulübü kötülemek gibi bir niyetim olmadığını belirtmek isterim, özellikle de Galatasaray’ın son iki yıldaki arka arkaya kazandığı şampiyonluklar göz önünde bulundurulduğunda. Bu sezon, Galatasaray’ın liderliğini sürdürerek 5. yıldızı kazanacağına yürekten inanıyor ve takıma başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.