Galatasaray'ın eski yıldızı Babel'e ateş püskürdü: Ülkesinde kimse tanımıyor

Daha sonra konuya dair bir açıklama daha yapan Ryan Babel, "Dün yayımlanan röportajın ardından gündemi meşgul eden bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Bugün, sözlerimin çarpıtıldığını ve yalnızca Galatasaray’a karşı olumsuz bir algı yaratmak amacıyla kullanıldığını görüyorum. Oysa ki röportajımda üç büyük kulüp söz konusu olduğunda hakem kararlarındaki farklılıkları açıklamaya özen gösterdim, tıpkı diğer birçok ligde olduğu gibi. Üç sezon boyunca formasını giydiğim kulübü kötülemek gibi bir niyetim olmadığını belirtmek isterim, özellikle de Galatasaray’ın son iki yıldaki arka arkaya kazandığı şampiyonluklar göz önünde bulundurulduğunda. Bu sezon, Galatasaray’ın liderliğini sürdürerek 5. yıldızı kazanacağına yürekten inanıyor ve takıma başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.