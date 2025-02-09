Ara transfer döneminde kadrosunu Alvaro Morata, Mario Lemina, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile güçlendiren Galatasaray, sağ bek transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızıların 29 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.
Kadrosuna Morata, Lemina ve Cuesta gibi yıldızları ekleyen Galatasaray, bir transferi daha bitirmek üzere.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Przemyslaw Frankowski, Lens'in Ligue 1'de çıktığı Nice maçının kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen ve sakatlık riskini gözeten Frankowski'nin kendi isteğiyle oynamadığı öğrenildi.
Bonservis pazarlıklarının ilk aşamasında Fransız ekibinin 10 milyon euroluk bir talebi oldu. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun öncülük ettiği Galatasaray cephesi ise 5 milyon eurodan pazarlıklara giriş yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın teklifini 6 milyon euroya yükselttiği öğrenilirken, görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor.
Yönetimden versatil oyuncular talep eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski'nin transferini bizzat istedi.
Fransız ekibiyle bu sezon 21 maçta forma giyen Frankowski, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Lechia Gdansk altyapısından yetişen Polonyalı oyuncu, 2019 yılında 1.5 milyon euro karşılığında MLS ekiplerinden Chicago Fire'a transfer oldu.
2021-2022 sezonunda Ligue 1 takımlarından Lens'le Avrupa'ya geri dönen 29 yaşındaki oyuncu, orta sahanın hem sağı hem de solunda oynayabiliyor. Frankowski ayrıca bek olarak da görev yapabiliyor.