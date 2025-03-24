Galatasaray'ın gözdesi Kingsley Coman'dan sürpriz imza

Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız kanat oyuncusu Kingsley Coman sezon sonunda Alman devinden ayrılıyor. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun yeni adresini duyurdular.
Yaklaşık 10 yıldır Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu Kingsley Coman, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.
Alman basınında yer alan habere göre; Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fransız kanat oyuncusunun Kingsley Coman'ın yeni durağı Suudi Arabistan olacak.
Cristiano Ronaldolu Al-Nassr, Kingsley Coman ile 2 yıllık el sıkıştı. Bu anlaşmaya göre; Coman yıllık yaklaşık 50 milyon euro kazanacak.
Arabistan ekibi, Bayern Münih ile de anlaşarak transferi bitirmeyi planlıyor.
Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon toplamda 34 maç 6 gol atarken 4 asistlik performans sergiledi.