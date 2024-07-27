Spor

Galatasaray'ın gözdesi Wendel durdurulamıyor: Bu haftayı da boş geçmedi!

20:06 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:34 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Orta saha bölgesinin güçlendirmek isteyen Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı orta saha için 20 milyon euroyu gözden çıkarırken Rus ekibi bu teklifi de reddetti. Zenit'in yüksek fiyat talep etmesinin nedenlerinin arasında da Wendel'in sezona müthiş başlangıç yapması. 26 yaşındaki futbolcunun son üç resmi maçtaki gol ve asist performansına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

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Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Torreira'nın yanına Zenit forması giyen Wendel'i düşünüyor.

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Yönetim, Rus takımı Zenit ile görüşmelerini sürdürürken transfer çıkmaza girdi.

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Galatasaray 26 yaşındaki orta saha için teklifini 20 milyon euroya kadar yükseltti.

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Zenit, 20 milyon euroluk teklife 25 milyon euroyla karşılık verdi. Transferden sorumlu yetkililerin ilerleyen günlerde bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor.


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Rus ekibinin yüksek fiyat talep etmesinin nedenlerinin arasında da Brezilyalı orta sahanın sezona müthiş başlangıç yapması.

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Wendel, Krasnador'a karşı oynanan Süper Kupa maçının da dahil olduğu son 3 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.


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Performansıyla adından söz ettiren Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.


#Wendel
#Galatasaray
#Zenit
#Transfer
44 dakika önce
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