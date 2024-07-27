Galatasaray'ın gözdesi Wendel durdurulamıyor: Bu haftayı da boş geçmedi!

Orta saha bölgesinin güçlendirmek isteyen Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı orta saha için 20 milyon euroyu gözden çıkarırken Rus ekibi bu teklifi de reddetti. Zenit'in yüksek fiyat talep etmesinin nedenlerinin arasında da Wendel'in sezona müthiş başlangıç yapması. 26 yaşındaki futbolcunun son üç resmi maçtaki gol ve asist performansına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 8 Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

2 / 8 Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Torreira'nın yanına Zenit forması giyen Wendel'i düşünüyor.

3 / 8 Yönetim, Rus takımı Zenit ile görüşmelerini sürdürürken transfer çıkmaza girdi.

4 / 8 Galatasaray 26 yaşındaki orta saha için teklifini 20 milyon euroya kadar yükseltti.

5 / 8 Zenit, 20 milyon euroluk teklife 25 milyon euroyla karşılık verdi. Transferden sorumlu yetkililerin ilerleyen günlerde bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor.



6 / 8 Rus ekibinin yüksek fiyat talep etmesinin nedenlerinin arasında da Brezilyalı orta sahanın sezona müthiş başlangıç yapması.

7 / 8 Wendel, Krasnador'a karşı oynanan Süper Kupa maçının da dahil olduğu son 3 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

