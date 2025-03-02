Galatasaray'ın gözü eski kalecisinde! Gelmeye sıcak bakıyor

Fotomaç'ta yer alan habere göre birçok önemli ismi gündemine alan Cimbom, son olarak Barcelona'dan Inaki Pena'yı da listesine dahil etti. 2021-2022 sezonunda Galatasaray kalesini koruyan İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelme ihtimaline sıcak bakıyor.