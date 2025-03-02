Galatasaray'ın gözü eski kalecisinde! Gelmeye sıcak bakıyor

Fernando Muslera ile sezon sonunda vedalaşması beklenen Galatasaray'da, kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda rota eski yıldıza çevrildi. Deneyimli eldivenin de İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönme durumunu takip eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre birçok önemli ismi gündemine alan Cimbom, son olarak Barcelona'dan Inaki Pena'yı da listesine dahil etti. 2021-2022 sezonunda Galatasaray kalesini koruyan İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelme ihtimaline sıcak bakıyor.
İspanya'da Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi de Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinde olumlu sonuç alamadığı kaydedildi. Pena'nın Barça'dan gelen son teklifi de reddettiği aktarıldı. 25 yaşındaki eldiven bu sezon Barcelona'da 22 resmi maçta kaleyi korudu. Pena, 2021-22'de Galatasaray formasıyla da 8 maça çıkmış, 720 dakika süre almıştı.
25 yaşındaki eldiven bu sezon Barcelona'da 22 resmi maçta kaleyi korudu. Pena, 2021-22'de Galatasaray formasıyla da 8 maça çıkmış, 720 dakika süre almıştı.
Inaki Pena, Galatasaray'da 2021- 2022'de forma giymişti. İspanyol kaleci, Domenec Torrent'in o dönem takımın başına geçmesiyle transfer edilmişti. Pena özellikle, Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçlarında dikkat çekmişti.
ÖNEMLİ ADAYLAR
Kaleci transferi için adaylarını netleştiren Galatasaray'da Eyüpspor'dan Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis'i yakından takip ediyor.